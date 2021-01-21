МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) -0,9% -1,1%
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) 7,1%  
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 47,7  
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь) 5,6% 7%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) -2,6% 0,8%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 2,4% 4%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) -3,8% 1,2%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 51,1 50,5
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49,1 48,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 58,3 57,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 47 45,3
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 55,2 54,5
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 49,1 47,6
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 46,4 44,5
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 50,7 50,7
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 57,3 57,3
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 49,9 49,9
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) 1% 0,3%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,4% 0,1%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 57,1 56,5
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь) 55,3  
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь) 54,8 53,6
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь) 6,69 млн 6,55 млн
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (декабрь) -2,5% -2%
19:00 USD США — Запасы сырой нефти -3,247 млн барр -1,167 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,975 млн барр  
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 275  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 360  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 12,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 527,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 246,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 20,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -17,6 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 5,5 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 50,5 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 1,6 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 155,9 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НЛМК — операционные и производственные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Х5 Retail Group — операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Акрон — операционные результаты за 4кв2020/2020    