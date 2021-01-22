МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,21%, или на 4 доллара, до 1861,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,07%, до 25,578 доллара за унцию.

Давление на котировки золота оказывает рост доходности американских гособлигаций. Так, доходность десятилетних US Treasuries поднималась на 6,8 базисных пунктов, до 1,115%. Аналитики отмечают, что это было вызвано данными по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю опустилось на 26 тысяч, до 900 тысяч заявок, что оказалось лучше прогноза аналитиков. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

"Золото испытывает некоторые трудности из-за роста доходности, который был вызван сильными данными по заявками на пособие по безработице в США, также Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказался немного менее мягким, чем хотелось бы рынкам", — сказал агентству Рейтер аналитик IG Market Кайл Родда (Kyle Rodda).

В центре внимания инвесторов также остается стимулирование экономики США. Ранее президент страны Джо Байден предлагал пакет стимулирования на сумму 1,9 триллиона долларов, проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Большая сумма пакета поддержит золото, в то же время остается вероятность того, что объем поддержки может снизиться по мере прохождения в сенате, и это отразится на снижении стоимости драгметалла, отметил Родда.