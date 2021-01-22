События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 января
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|-0,9%
|-1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|7,1%
|-4,2% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|47,2
|45,7 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (декабрь)
|5,6%
|7%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-2,6%
|0,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|2,4%
|4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-3,8%
|1,2%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|51,1
|50,5
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49,1
|48,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|58,3
|57,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|47
|45,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|55,2
|54,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|49,1
|47,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|46,4
|44,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|50,7
|50,7
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|57,3
|57,3
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|49,9
|49,9
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|1%
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,4%
|0,1%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
|57,1
|56,5
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (январь)
|55,3
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (январь)
|54,8
|53,6
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
|6,69 млн
|6,55 млн
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (декабрь)
|-2,5%
|-2%
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,247 млн барр
|-1,167 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,975 млн барр
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|275
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|360
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|12,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|527,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|246,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|20,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-17,6 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|5,5 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|50,5 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|1,6 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|155,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НЛМК — операционные и производственные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|Х5 Retail Group — операционные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|Акрон — операционные результаты за 4кв2020/2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210122/832867012.html