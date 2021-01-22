МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Распадская" в 2020 году сократила добычу рядового угля на всех предприятиях компании на 28% по сравнению с предыдущим годом, до 9,263 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

"Снижение добычи в основном было обусловлено остановкой добычи на разрезе "Распадский" с мая по сентябрь на фоне ухудшения рыночных условий, а также снижением добычи на шахте "Распадская" в третьем квартале 2020 года из-за сложных горно-геологических условий", — отмечает компания. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

Объем реализации угольного концентрата увеличился на 6% и составил 8,155 миллиона тонн.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.