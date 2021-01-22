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"Распадская" в 2020 году снизила добычу рядового угля на 28%
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"Распадская" в 2020 году сократила добычу рядового угля на всех предприятиях компании на 28% по сравнению с предыдущим годом, до 9,263 миллиона тонн, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 22.01.2021
уголь, добыча, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Распадская" в 2020 году сократила добычу рядового угля на всех предприятиях компании на 28% по сравнению с предыдущим годом, до 9,263 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
"Снижение добычи в основном было обусловлено остановкой добычи на разрезе "Распадский" с мая по сентябрь на фоне ухудшения рыночных условий, а также снижением добычи на шахте "Распадская" в третьем квартале 2020 года из-за сложных горно-геологических условий", — отмечает компания.
Объем реализации угольного концентрата увеличился на 6% и составил 8,155 миллиона тонн.
"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.