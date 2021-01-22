МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после публикации макростатистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,41%, до 6687,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,78%, до 5546,99 пункта, немецкий DAX — на 0,63%, до 13819,5 пункта.

В пятницу инвесторы обратили внимание на данные, указывающие на состояние экономики стран еврозоны. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI валютного блока, по предварительной оценке, в январе снизился до 47,5 пункта с декабрьских 49,1 пункта, аналитики ожидали снижения до 47,6 пункта. Январское значение показателя стало минимальным за последние два месяца. Фондовые биржи Азии закрылись в основном в минусе

Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в январе, по предварительной оценке, опустился до минимума за 7 месяцев в 50,8 пункта с декабрьских 52 пунктов. Композитный индекс деловой активности во Франции в январе, по предварительной оценке, снизился до 47 пунктов с уровня декабря в 49,5 пункта. Аналитики ждали снижения лишь до 49 пунктов.

Участники торгов также с пессимизмом отреагировали на данные по Британии. Объем розничных продаж в Великобритании вырос в декабре в месячном выражении на 0,3% после падения на 4,1% в ноябре. При этом аналитики ожидали большего роста показателя — на 1,2%. Розничные продажи за декабрь в годовом выражении также выросли меньше прогноза – на 2,9%.

В то же время немецкая компания Siemens опубликовала предварительные результаты за первый квартал нового финансового года, повысив ожидания по выручке. Акции компании росли в цене на 3,8%.