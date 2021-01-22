МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Темп роста курса евро по отношению к доллару замедлился в пятницу после неоднозначных данных по деловой активности в Германии, Франции и еврозоне в целом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск курс евро к доллару рос до 1,2164 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2162 доллара. До публикации статистики евро находился на отметке 1,2781 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 90,16 пункта.

Трейдеры обратили внимание на предварительные данные за январь по индексам деловой активности (PMI) в еврозоне, которые оказались неоднозначными — композитный показатель оказался хуже прогноза, а в области промышленности и в сфере услуг — лучше. При этом во Франции был отмечен рост индекса деловой активности в промышленности, а в Германии — снижение всех трех индексов, однако преимущественно оно оказалось слабее, чем ждали аналитики. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

Инвесторы в пятницу в целом внимательно оценивают аналогичные показатели из других стран мира, чтобы сделать предположения о темпах восстановления мировой экономики. В третьей по величине мировой экономике — Японии — индекс деловой активности в производственном секторе указал на ее спад в январе после декабрьского роста. В Великобритании все три показателя деловой активности оказались хуже прогнозов, опустившись до минимума за восемь месяцев.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что всплеск экономической активности в мире возможен только, когда "начнется ослабление ограничений, возможно, где-то во втором квартале".