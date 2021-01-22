МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти в пятницу днем значительно снижаются в ожидании официальных данных министерства энергетики США о запасах сырья в стране за минувшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,87% — до 55,03 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,09%, до 52,02 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают данных минэнерго США по изменению запасов нефти в стране за прошедшую неделю, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Согласно прогнозам аналитиков, показатель снизился на 1,17 миллиона баррелей. В то же время днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов сырья на 2,562 миллиона баррелей при ожидаемом снижении на 0,3 миллиона. Нефть дорожает на оптимизме вокруг восстановления экономики

"Утреннее падение оставляет обе марки в середине их двухнедельного диапазона. Они могут быть потенциально уязвимыми для более глубоких корректировок, если сегодня вечером официальные данные по запасам нефти в США покажут неожиданный рост", — сказал рыночный аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, по-прежнему тяжелая эпидемиологическая обстановка продолжает вызывать беспокойства за перспективы спроса. Особое внимание уделяется ситуации в Китае, одном из крупнейших потребителей сырья в мире. Отмечается, что приближающееся празднование Нового года по лунному календарю может повлечь за собой серьезное увеличение количества заболевших.