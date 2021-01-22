МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (январь) 92,8 93,2
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (январь) 91,3 90,7
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (январь) 92,1 92
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Лента — операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 4кв2020/2020    