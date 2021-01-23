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https://1prime.ru/Financial_market/20210123/832873435.html
Биржи США закрылись незначительным снижением основных индексов
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Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи, сдерживают показатели коррекционная динамика после достижения индексами новых рекордов, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 23.01.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи, сдерживают показатели коррекционная динамика после достижения индексами новых рекордов, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) на закрытии торгов снизился на 0,57%, до 30996,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3841,47 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,09%, до 13543,06 пункта.
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