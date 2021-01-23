ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи, сдерживают показатели коррекционная динамика после достижения индексами новых рекордов, свидетельствуют данные торгов. 

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Эксперты спрогнозировали динамику российских бирж и рубля на неделю

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) на закрытии торгов снизился на 0,57%, до 30996,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3841,47 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,09%, до 13543,06 пункта.

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