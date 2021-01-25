2021-01-25T09:14:51+03:00
2021-01-25T09:14:51+03:00
2021-01-25T09:14:51+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210125/832880197.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 января
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Ожидаемые в понедельник, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:45
EUR
Еврозона — Выступление... ПРАЙМ, 25.01.2021
новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:45
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|
|
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (январь)
|92,8
|93,2
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (январь)
|91,3
|90,6
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (январь)
|92,1
|91,8
|13:45
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|
|
|13:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|
|
|16:45
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|
|
|17:45
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|
|
|19:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Лента — операционные результаты за 4кв2020/2020
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|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 4кв2020/2020
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