МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в понедельник в ожидании финансовых отчетов американских компаний за минувший квартал в течение недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,05% — до 30924 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,95%, до 13488,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 3847,62 пункта.

Трейдеры с оптимизмом ждут новых корпоративных отчетов американских компаний. Так, владелец брендов Kleenex и Huggies, компания Kimberly Clark, отчитается в понедельник до открытия рынка. Отчетность Starbucks, Verizon и Microsoft намечена на вторник, а в среду после закрытия торгов свои финансовые показатели за минувший квартал опубликуют такие крупные технологические компании, как Apple и Facebook, а также автопроизводитель Tesla.

"То, как руководство будет сообщать о прогнозах компаний, будет иметь ключевое значение для рынков. Инвесторам надо будет сопоставить возможность вакцинации с реальностью новых ограничений и последствиями для каждой компании", — сказала газете Wall Street Journal стратег Lombard Odier Софи Шардон (Sophie Chardon).

Коронавирус разделила экономику на компании, которые получают выгоду, и те, которые "страдают", и именно крупнейшие технологические компании в основном рассматриваются как находящиеся в выигрыше, поскольку фирмы и домохозяйства все больше используют цифровые технологии для удаленной работы, поясняет издание.

Распространение новых мутаций коронавируса вызвало ужесточение мер изоляции во всем мире и еще большую неопределенность в отношении сроков возврата экономики к нормальному состоянию, что может привести к новому всплеску спроса на технологии, не исключает в связи с этим газета.