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https://1prime.ru/Financial_market/20210125/832888653.html
Мосбиржа приостановит торги акциями "Русполимета" с 29 января
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Московская биржа с 29 января приостановит торги акциями предприятия "Русполимет" в связи с выкупом компанией своих ценных бумаг, говорится в сообщении торговой площадки. "В... ПРАЙМ, 25.01.2021
мосбиржа, новости, экономика, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Московская биржа с 29 января приостановит торги акциями предприятия "Русполимет" в связи с выкупом компанией своих ценных бумаг, говорится в сообщении торговой площадки.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 25 января 2021 года принято следующее решение: приостановить с 29 января 2021 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам…, в связи с поступившим организации требованием о выкупе ценных бумаг… в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Русполимет", — указывается там же.
Параметры выпуска следующие тип ценных бумаг – акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска – 1-01-55157-E от 15 декабря 2005 года; торговый код – RUSP; ISIN код – RU000A0JNH21.
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