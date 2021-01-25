МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Московская биржа с 29 января приостановит торги акциями предприятия "Русполимет" в связи с выкупом компанией своих ценных бумаг, говорится в сообщении торговой площадки. Индекс Мосбиржи растет в начале торгов

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 25 января 2021 года принято следующее решение: приостановить с 29 января 2021 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам…, в связи с поступившим организации требованием о выкупе ценных бумаг… в отношении следующих ценных бумаг: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Русполимет", — указывается там же.

Параметры выпуска следующие тип ценных бумаг – акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска – 1-01-55157-E от 15 декабря 2005 года; торговый код – RUSP; ISIN код – RU000A0JNH21.

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