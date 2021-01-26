МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в минусе на обострении опасений вокруг коронавируса и новых ограничений, свидетельствуют данные торгов. Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,5% — до 3569,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2%, до 2414,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,5%, до 29391,26 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 2,14% — до 3140,31 пункта, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,96% — до 28546,18 пункта.

Торги на австралийской бирже во вторник не проводились в связи с национальным праздником. По итогам торгов понедельника индекс S&P/ASX 200 вырос 0,36% — до 6824,7 пункта.

Трейдеры в Азии, в частности, обратили внимание, что европейские фондовые рынки упали в понедельник, опасаясь новых ограничений для сдерживания пандемии коронавируса. "Ухудшение ситуации в Европе не позволяло инвесторам рисковать сегодня", — прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).

Инвесторов также беспокоят перспективы принятия нового пакета поддержки экономики США. Новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования в 1,9 триллиона долларов, однако ряд аналитиков высказывают опасения, что объем поддержки может быть снижен, а пакет не будет одобрен в течение нескольких недель. "Но сам пакет остается значительным и в конце концов будет рассматриваться как положительный фактор", — добавил Хориути.

Определенное влияние на настроения участников рынка оказали и корпоративные отчетности компаний региона. Так, чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor в 2020 году упала на 33,5% — до 2,118 триллиона вон (1,9 миллиарда долларов). Акции компании по итогам торгов упали в цене на 3,3%.