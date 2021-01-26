МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рубль слегка укрепляется к доллару и евро после снижения в начале дня, отыгрывая повышение стоимости нефти.

При этом пока негативная динамика "развивающихся" валют и общая неуверенная динамика стоимости рисковых активов сдерживает более значительное укрепление российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.48 мск снижается на 14 копеек, до 75,23 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 91,30 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ УСПЕШНО БОРЕТСЯ С ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник днем колеблется против доллара и евро с тенденцией к укреплению на фоне роста на рынке нефти. Стоимость фьючерсов на сорт Brent прибавляет сейчас около 0,5% и почти достигает 56 долларов за баррель. Бумаги российских компаний в основном дорожают на торгах в Лондоне

Ситуация вокруг COVID-19 продолжает оставаться в центре внимания рынков, что в том числе отражается на нефтяных ценах. В то время как в Нидерландах вспыхнули протесты из-за ограничительных карантинных мер, третий "локдаун" ожидается уже во Франции. Западные фондовые индексы на таком фоне не показывают единой динамики.

При этом общее укрепление американской валюты против "развивающихся" оказывает сдерживающее влияние на рост курса рубля. Инвесторы ждут новостей от ФРС. Заседание регулятора запланировано на 26-27 января. Ожидается, что Федеральный резерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Никаких значимых изменений фона сегодня нет: после бурного роста доллара накануне сейчас курс пребывает в консолидационном коридоре, ориентировочно 75-76 рублей за доллар, оценил Олег Кочетков из "МТС банка".

Основное внимание инвесторов в ближайшие дни будет приковано к заседанию ФРС, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

"При этом не исключено, что риторика американского регулятора может не в полной мере оправдать ожидания участников рынка в отношении дальнейшего стимулирования американской экономики, что заметно ухудшит аппетит к риску на глобальных площадках. В свою очередь, на российском рынке инвесторы продолжат действовать с оглядкой на санкционные риски, реализация которых в то же время, похоже, вновь откладывается на неопределенный срок", — добавил он.

Ближайшие перспективы протестной активности могут сказываться на курсе рубля, хотя полностью перевесить влияние благоприятного состояния платежного баланса они неспособны до тех пор, пока речь не зайдет о заметном ужесточении международных санкций, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Краткосрочно волатильность может оставаться высокой, но мы считаем, что сейчас доллар находится ближе к верхней границе диапазона, который мы закладывали бы на этот год в рамках базового сценария. Данные о спекулятивной позиции в рубле выглядят нейтрально, что также неплохо", — заключил он.