МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются на опасениях за влияние пандемии коронавируса на перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торговых площадок. Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03% — до 3568,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2410,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,1%, до 29421 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,53% — до 3123,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,65%, до 6780 пунктов, японский Nikkei 225 рос на 0,21%, до 28606 пунктов.

Заболеваемость коронавирусом в мире остается высокой. Общее число заразившихся в мире приближается к 100 миллионам, выявляются новые штаммы вируса. На этом фоне ряд стран ужесточает и продлевает карантинные меры.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что эпидемиологическая обстановка остается ключевым фактором для перспектив мировой экономики в краткосрочной перспективе, снижая спрос на рисковые активы.

"Ввиду того, что вирус распространяется со скоростью лесных пожаров в некоторых частях мира, теперь возможно, что первый квартал, а также часть второго будут "потеряны", — приводит слова аналитика агентство Рейтер.

В среду инвесторы ожидают публикации итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, продолжив курс на сохранение мягкой монетарной политики.