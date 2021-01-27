МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,562 млн барр -5,272 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2020) 1,6% 0,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2020) 0,7% 0,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (декабрь) 12 4 (факт)
3:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2020) 0,4% 0,4% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (февраль) -7,3 -7,9
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,52%  
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,586 млн  
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) 0,4% 0,5%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) 1% 0,9%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,351 млн барр 0,603 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -4,727 млн барр  
22:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
22:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
22:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Фосагро — операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB Татнефть — СД (итоги исполнения бюджета за 2020, утверждение бюджета на февраль 2021)    