События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 января
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,562 млн барр
|-5,272 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2020)
|1,6%
|0,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (4кв2020)
|0,7%
|0,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (декабрь)
|12
|4 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (4кв2020)
|0,4%
|0,4% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (февраль)
|-7,3
|-7,9
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,52%
|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,586 млн
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0,5%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|1%
|0,9%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,351 млн барр
|0,603 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-4,727 млн барр
|22:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|22:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|0,25%
|22:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Фосагро — операционные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 4кв2020/2020
|RUB
|Татнефть — СД (итоги исполнения бюджета за 2020, утверждение бюджета на февраль 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20210127/832900983.html