МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в среду по основным фондовым индексам, отыгрывая общее ослабление спроса на риск на мировых торговых площадках.

Падение курсов развивающихся валют к доллару и мировых фондовых индексов поддерживает давление на российские акции. Геополитические риски добавляют негатива в динамику.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,39%, до 3343,62 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 2,1%, до 1393,02 пункта.

ВНИЗ

Российский фондовый рынок активно падал в середине недели, отыгрывая общее ослабление спроса на риск на мировых торговых площадках перед заседанием ФРС США по базовой учетной ставке.

Ожидается, что регулятор сохранит ее на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, продолжив курс на сохранение мягкой монетарной политики.

Рынки также ждут выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который должен выступить на пресс-конференции после заседания. Ранее в этом месяце он отмечал, что экономика США все еще далека от целей ФРС в отношении уровней инфляции и занятости, и еще слишком рано обсуждать изменение параметров программы выкупа активов.

Западные фондовые рынки падают вечером на 1,1-1,8%, дешевеют и "развивающиеся валюты", сигнализируя о низком спросе на риск. Это задает негативный тон курсовой динамике российских акций.

Стоимость барреля сорта Brent к вечеру вышла в плюс и прибавляет сейчас 0,7%, до 56,02 доллара за баррель.

Тем не менее геополитические риски инвестирования в российские активы высоки. В частности, несмотря на достижение договоренности между РФ и США продлить Договор о сокращении стратегического наступательного вооружения (ДСНВ) на пять лет, по остальным вопросам разногласия сохраняются.

Так, американская администрация по итогам телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и США — Джо Байдена — заявила, что Байден подтвердил "твердую поддержку суверенитета Украины", а также поднял другие проблемные вопросы.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Алросы" (-3,6%), Polymetal (-3,4%), "Мечела" (-2,3%), "Северстали" (-2,6%), АФК "Система" (-3,4%), "Норникеля" (-2,6%), "Новатэка" (-2,5%). Выросли акции "М.Видео" (+1%), "Мосэнерго" (+0,7%), расписки ЛСР (+0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Фиксация прибыли после уверенного роста в первые дни года вполне может получить продолжение из-за сложности в поисках краткосрочных драйверов движения, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"На Московской бирже, однако, речь вскоре может пойти уже не только о коррекции, но и о смене среднесрочного тренда ввиду сохранения напряженной геополитической ситуации. Индексы Мосбиржи и РТС в среду стремились ко вторым целям краткосрочной коррекции в виде уровней 3265 и 1370 пунктов. Индикаторы вернулись к уровням конца прошлого года и начала текущего, и, судя по всему, готовы пойти еще ниже. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3260-3400 пунктов", — оценила она.

В четверг рынки будут отыгрывать итоги заседания ФРС, изменения ставок не ожидается, но для участников торгов будут важны взгляды регулятора на будущее и комментарии по текущей экономической ситуации, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В остальном, по нашему мнению, набор факторов влияния не претерпит значимых изменений – это вирусная проблематика, сырьевые цены, геополитика, динамика ключевых экономических показателей. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг – 3300-3425 пунктов", — оценил он.