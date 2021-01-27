МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля увеличил снижение после решения ФРС США сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

К 22.43 мск доллар рос на 55 копеек — до 75,63 рубля, евро — на 27 копеек, до 91,65 рубля. Рубль дополнительно потерял около 15 копеек после решения ФРС.

ФРС в седьмой раз сохранила базовую ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года.

ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.