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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210127/832911512.html
Рубль слегка увеличил снижение после решения ФРС США
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Курс рубля увеличил снижение после решения ФРС США сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов. К 22.43 мск доллар рос на 55... ПРАЙМ, 27.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля увеличил снижение после решения ФРС США сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.
К 22.43 мск доллар рос на 55 копеек — до 75,63 рубля, евро — на 27 копеек, до 91,65 рубля. Рубль дополнительно потерял около 15 копеек после решения ФРС.
ФРС в седьмой раз сохранила базовую ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года.
ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.