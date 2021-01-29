МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись снижением на обострении опасений за перспективы мировой экономики в свете пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6% — до 3483,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2335,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,9%, до 28283,71 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 3,03% — до 2976,21 пункта, японский индекс Nikkei 225 — сократился на 1,89%, до 27663,39 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 6607,4 пункта.

Трейдеров беспокоит продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в мире и сложная ситуация с вакцинацией в некоторых странах. На этом фоне участники торгов опасаются, что темпы восстановления мировой экономики могут затормозиться. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

Инвесторы обратили определенное внимание на статистику из Японии, согласно которой объем промышленного производства в стране снизился в декабре на 1,6% в месячном исчислении, хотя ожидалось сокращение на 1,5%. При этом безработица сохранилась на отметке ноября в 2,9%, хотя аналитики ждали роста до 3%.

Кроме того, аналитики указывают, что японский рынок оказался под влиянием со стороны снижения фьючерсов на американские фондовые индексы. Старший аналитик Monex Inc Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama), которого цитирует агентство Франс Пресс, считает, что инвесторы в Японии во второй половине дня стали осторожными из-за снижения фьючерсов на индексы США. По состоянию на 11.34 мск фьючерсы на все три основных американских индекса снижаются на 1-1,5%.