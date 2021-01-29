МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к внятному росту по всем основным контрактам, трейдеры готовятся к выполнению новый условий соглашения ОПЕК+ с февраля, в частности, сокращения добычи этого сырья в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64%, до 55,45 доллара за баррель, мартовских — на 0,36%, до 55,73 доллара; стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,31%, до 52,5 доллара за баррель. Утром цены на нефть в основном снижались. ОПЕК надеется углубить энергетическое сотрудничество с США при Байдене

В последний день торгов января трейдеры отыгрывают решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Согласно последним, январским договоренностям ОПЕК+, Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Само королевство, в частности, сократит добычу сразу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.

Также важным фактором для рынка может стать то, что вечером в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 22 января, это число увеличилось на два, до 289 агрегатов.