2021-01-29T13:27:20+03:00
2021-01-29T13:27:20+03:00
2021-01-29T13:27:20+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210129/832924727.html
Группа Лондонской биржи купила компанию Refinitiv
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc (LSEG) приобрела информационно-аналитическую компанию Refinitiv у консорциума Thomson Reuters и Blackstone, говорится в... ПРАЙМ, 29.01.2021
refinitiv, европа, лондонская биржа, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83275/09/832750992.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83275/09/832750992.jpg
https://1prime.ru/images/83275/09/832750991.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83275/09/832750991.jpg
https://1prime.ru/images/83275/09/832750979.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83275/09/832750979.jpg
https://1prime.ru/energy/20210126/832895969.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc (LSEG) приобрела информационно-аналитическую компанию Refinitiv у консорциума Thomson Reuters и Blackstone, говорится в сообщениях LSEG и Thomson Reuters.
По условиям соглашения LSEG выпустила акции в пользу продавцов Refinitiv в счет возмещения актива. В результате Thomson Reuters косвенно владеет теперь 82,5 миллиона акций LSEG, рыночная стоимость которых составляет около 9,8 миллиарда долларов, исходя из цены акций LSEG на момент закрытия торгов 28 января.
"Завершение приобретения Refinitiv знаменует собой важную веху в истории LSEG… Эта трансформационная сделка объединяет два взаимодополняющих друг друга глобальных бизнеса, разделяющих приверженность философии открытого доступа и работающих в партнерстве с клиентами", — говорится в релизе LSEG.
В начале августа 2019 года Thomson Reuters и консорциум Blackstone договорились о продаже Refinitiv оператору Лондонской фондовой биржи, LSEG, за 27 миллиардов долларов. Ранее в январе Еврокомиссия (ЕК) одобрила это приобретение, при соблюдении ряда условий.
Refinitiv — это бывший бизнес Thomson Reuters Financial & Risk, контрольный пакет акций которого был продан консорциуму Blackstone в октябре 2018 года.