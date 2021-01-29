МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc (LSEG) приобрела информационно-аналитическую компанию Refinitiv у консорциума Thomson Reuters и Blackstone, говорится в сообщениях LSEG и Thomson Reuters.

По условиям соглашения LSEG выпустила акции в пользу продавцов Refinitiv в счет возмещения актива. В результате Thomson Reuters косвенно владеет теперь 82,5 миллиона акций LSEG, рыночная стоимость которых составляет около 9,8 миллиарда долларов, исходя из цены акций LSEG на момент закрытия торгов 28 января. Чем обернутся для России "сланцевые мучения" США

"Завершение приобретения Refinitiv знаменует собой важную веху в истории LSEG… Эта трансформационная сделка объединяет два взаимодополняющих друг друга глобальных бизнеса, разделяющих приверженность философии открытого доступа и работающих в партнерстве с клиентами", — говорится в релизе LSEG.

В начале августа 2019 года Thomson Reuters и консорциум Blackstone договорились о продаже Refinitiv оператору Лондонской фондовой биржи, LSEG, за 27 миллиардов долларов. Ранее в январе Еврокомиссия (ЕК) одобрила это приобретение, при соблюдении ряда условий.

Refinitiv — это бывший бизнес Thomson Reuters Financial & Risk, контрольный пакет акций которого был продан консорциуму Blackstone в октябре 2018 года.