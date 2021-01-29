МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (январь) 52,1  
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (январь) 53 52,7
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 1,9% -2,3%
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 51  
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 52,8  
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 51,5  
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 57 57
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 54,7 54,7
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 52,9  
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (декабрь) 8,3% 8,3%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь) 59,1  
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (январь) 51,7  
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (январь) 60,5 60
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (январь) 49,7  
  RUB Русагро — операционные результаты за 4кв2020/2020    