МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Стоимость серебра подскакивает почти на 6% на фоне повышения активности частных трейдеров, золото дорожает на 1,2%, свидетельствуют данные торгов. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

По состоянию на 18.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,14%, или на 21 доллара, до 1862,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 5,68%, до 27,383 доллара за унцию.

Фьючерсы на серебро взлетели в цене на фоне общей волны аномальной волатильности на американском рынке. Созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, в январе организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Их действия коснулись еще ряда компаний, а также фьючерсов на серебро.

"Мы уверены, что влияние частных инвесторов на серебро не продлится долго и что в конечном счете промышленный и институциональный спрос будет ключевым фактором в долгосрочной перспективе", — сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugene Weinberg).