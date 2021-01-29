2021-01-29T18:50:55+03:00
2021-01-29T18:50:55+03:00
2021-01-29T18:50:55+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210129/832927541.html
Серебро сильно дорожает на фоне волатильности на американском рынке
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Стоимость серебра подскакивает почти на 6% на фоне повышения активности частных трейдеров, золото дорожает на 1,2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.33 мск цена... ПРАЙМ, 29.01.2021
биржи, серебро, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Стоимость серебра подскакивает почти на 6% на фоне повышения активности частных трейдеров, золото дорожает на 1,2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,14%, или на 21 доллара, до 1862,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 5,68%, до 27,383 доллара за унцию.
Фьючерсы на серебро взлетели в цене на фоне общей волны аномальной волатильности на американском рынке. Созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, в январе организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Их действия коснулись еще ряда компаний, а также фьючерсов на серебро.
"Мы уверены, что влияние частных инвесторов на серебро не продлится долго и что в конечном счете промышленный и институциональный спрос будет ключевым фактором в долгосрочной перспективе", — сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugene Weinberg).