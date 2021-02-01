МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Стоимость серебра в понедельник утром подскакивает более чем на 6,5% на фоне аномальной волатильности на американском рынке, вызванной повышенной активностью частных трейдеров, свидетельствуют данные торгов. Золото при этом дорожает примерно на 0,6%.

По состоянию на 8.45 мск мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 6,52% — до 28,68 доллара за унцию. Чуть раньше котировки росли более чем на 7%. Цена февральского фьючерса на золото поднималась на 0,56%, или на 10,5 доллара — до 1860,5 доллара за тройскую унцию.

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Стоимость серебра продолжает активно расти четвертую торговую сессию подряд. За это время котировки металла подскочили уже почти на 20% на фоне общей волны аномальной волатильности на американском рынке.

Созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, в январе организовала флешмоб — ее участники начали массово покупать акции сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Их действия коснулись еще ряда компаний, а также фьючерсов на серебро.

Аналитик IG Market Кайл Родда (Kyle Rodda) сказал агентству Рейтер, что группа WallStreetBets сейчас обратила внимание на "более крупного кита" — рынок серебра, поэтому аномальный рост цен на металл может продолжиться еще некоторое время. В то же время он предполагает, что влияние "толпы с Reddit" долго не продлится.