МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве и подорожании акций компаний, связанных с драгметаллами, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,43%, до 3291,14 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,27%, до 1363,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.26 мск рос на 28 копеек, до 76,04 рубля, курс евро перешел к снижению и опускается на 4 копейки, до 91,88 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,71%, до 55,41 доллара за баррель.

Ведущие европейские биржи растут до 1,58%, основные американские индексы — до 1,68%.

"На российском рынке акций в понедельник преобладали покупки. Несмотря на локальное усиление доллара США на валютном рынке и слабость январского индекса активности в производственном секторе (PMI) КНР, отступившего к семимесячным минимумам (51,5 пункта), сырьевые товары на старте недели показали отскок. Нефть продолжила борьбу за ценовые уровни выше 55 долларов. Зарубежные биржевые индексы в большинстве своем также торговались в плюсе", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции Polymetal выросли на 6,15% и уже подскакивали на 8,41%, до 1778 рублей – максимума с 12 января.

Стоимость мартовского фьючерса на серебро растет на 7,71% — до 28,99 доллара за унцию, на утренних торгах она доходила до 30,31 доллара за унцию — это максимум с 19 февраля 2013 года.

"Избыточная ликвидность на рынке серебра не может повторить движение цены вверх на сотни процентов, как это было с акциями GameStop (американской компании, акции которой ранее в январе подскочили на сотни процентов на фоне действий группы WallStreetBets – ред.), поскольку объем коротких позиций на металл, включая рынок опционов, ничтожно мал на фоне объема всего рынка", — отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

В ближайшие дни следует ожидать лавинообразного снижения цен на серебро к их среднегодовой норме – в диапазон 23-26 долларов за унцию с нынешних 29-30 долларов, прогнозирует он.

В лидерах роста также обыкновенные акции "Селигдара" (5,2%), акции "Полюса" (2,8%), Petropavlovsk (1,8%), префы "Лензолота" (6,22%).

"Акции золотодобывающих компаний в понедельник уверенно росли на фоне преодоления золотом отметки 1850 долларов за унцию. Основное движение, однако, наблюдалось в серебре…", — указывает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".

Кроме того, заметно выросли депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (4,63%), а также акции Ozon (3,66%), ТМК (3,85%), обыкновенные акции "Мечела" (2,89%), ММК (2,13%).

Акции АФК "Система" поднялись на 2,54% на фоне сообщений СМИ об IPO входящего в ее состав лесопромышленного холдинга "Сегежа Групп" (Segezha Group), в ходе которого весной компания планирует привлечь 400-500 миллионов долларов.

В лидерах снижения — акции "Детского мира" (-1,87%), ДВМП (-1,74%), ГК "ПИК" (-1,64%), "Мосэнерго" (-1,46%), префы "Башнефти" (-1,1%) и акции "Акрона" (-0,88%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник не устояли у максимумов сессии и остались ниже ближайших сопротивлений 3300 и 1400 пунктов. На данный момент рынок скорее подтверждает риски развития нисходящего движения с ближайшими целями 3250 и 1325 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3220-3330 пунктов",- считает Кожухова.

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник – 3250-3350 пунктов, говорит Бахтин.