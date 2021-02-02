МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. С 1 марта две российские биржи — Московская и Санкт-Петербургская — намерены предоставить возможность брокерам и их клиентам торговать с семи утра, то есть, на три часат раньше, чем сейчас.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, это должно расширить возможности участников рынка. В частности, речь идет о инвесторах Дальнего Востока и из Азии.

Однако опрошенные изданием эксперты сомневаются, что общий объем торгов вырастет больше, чем на 2-3%.

О новых правилах торгов на Московской бирже рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Игорь Марич: с 1 марта биржа удлиняет торги на валютном и срочном рынках на три часа, запуская утреннюю сессию с 7:00. В настоящее время торги проводятся с 10:00 и почти до полуночи.

Марич отметил, что в результате восточные регионы России смогут торговать в более комфортное для них время. "Это также будет удобно инвесторам из Азии (Гонконга, Сингапура, Индии), у которых наблюдается интерес к российскому рынку", — отмечает "Ъ".

Санкт-Петербургская биржа также намерена запустить утреннюю сессию, рассказали изданию два источника на фондовом рынке. Представитель биржи подтвердил, что сессия в режиме основных торгов может начаться с 7:00 с 1 марта. Сейчас торги стартуют с 10:00, на бирже торгуются в основном акции иностранных эмитентов.