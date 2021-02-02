МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут, следуя положительной динамике, заданной рынками США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,72%, до 6513,44 пункта, французский CAC 40 — на 1,75%, до 5557,68 пункта, немецкий DAX — на 1,31%, до 13800,2 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на динамику в США и Азии. Так, американские биржи в понедельник закрылись ростом в пределах 2,5% по основным индексам в рамках коррекции после сильных распродаж, приведших к максимальному недельному падению рынка с октября. Биржи АТР во вторник также закрылись в значительном плюсе, до 1,7% по отдельным индикаторам. Европа снизит вложения в топливные проекты "третьих" стран

В целом во вторник наблюдается общий подъем спроса на рисковые активы. Рынки с оптимизмом оценивают перспективы восстановления мировой экономики во второй половине 2021 года. Ключевым фактором остается развертывание вакцинации, что поспособствует скорому окончанию пандемии коронавируса.

В то же время старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya) считает такие движения на рынках признаком "растущего стресса". "Самое сильное падение за несколько недель, за которым последовал самый большой скачок, это не признак стабильности или здорового настроения инвесторов", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика.

Участники торгов также обратили внимание на макростатистику. Так, совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в прошлом квартале сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 5,1% — в годовом. При этом аналитики ожидали снижения на 1% и 5,4% соответственно.