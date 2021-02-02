МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем во вторник усиливает рост, отыгрывая обновление ценами на нефть максимумов за год.

Подорожание "развивающихся" валют и рост мировых фондовых индексов добавляет позитива курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.30 мск снижается на 25 копеек, до 75,90 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 91,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта во вторник днем прибавила в росте против основных резервных валют, отыгрывая позитивный внешний фон и в первую очередь – уверенный рост цен на нефть, обновляющих максимумы за год.

В частности, стоимость барреля сорта Brent растет на 2,1%, до 57,5 доллара за баррель. Ожидания от ОПЕК+ и некоторый спад напряженности с коронавирусом влияют на настроения трейдеров.

В январе страны ОПЕК+ согласовали новые договоренности о добыче в феврале и марте. Саудовская Аравия обязалась в эти месяцы сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Развивающиеся" валюты и западные фондовые индексы также прибавляют в цене, добавляя оптимизма рублевым "быкам".

В итоге курсы доллара и евро снижаются на 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,35 тысячи за баррель сорта Brent – на максимумах за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Спросу на рисковые активы способствует планомерное замедление роста новых случаев заражения коронавирусом в мире, однако внешний позитив не вызывает на российских финансовых площадках особого энтузиазма, тем не менее расценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Риски сохранения протестной активности и тезисы о новых антироссийских санкциях Запада – все это будет удерживать рубль на более слабых уровнях, чем могло бы быть в условиях более позитивной внутренней повестки, поясняет Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Косвенно об этом говорит и рост рублевой цены на нефть. Сегодня, учитывая внешний позитив, рубль может предпринять попытки укрепиться, и сдержать его могут лишь новости с судебного процесса по Навальному, за которым в мире следят. Стоит приготовиться к высокой волатильности, но при сохранении диапазона 75-76 рублей за доллар", — добавил он.

В случае ухудшения ситуации на мировых рынках или внешнеполитической обстановки курс рубля может перейти к снижению, добавляет Бабин. "В результате доллар уже в ближайшие сессии способен пробить важное сопротивление, находящееся на новой трехмесячной вершине 76,6 рубля, для евро ближайшее техническое препятствие росту расположено на отметке 92,12 рубля", — заключает он.