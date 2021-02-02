МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник уверенно растут в ожидании инвесторами финансовых отчетностей крупных компаний, таких как Amazon и Alphabet, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,11%, до 30546,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,2%, до 13564,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,08%, до 3814,36 пункта.

Трейдеры продолжают внимательно следить на квартальными финансовыми отчетами американских компаний. Во вторник после закрытия основных торгов ожидается публикация результатов крупных технологических компаний — в частности, Amazon и Alphabet. Alphabet, которая впервые отчитается о прибыли своего подразделения Google Cloud, прибавляет почти 3%, в то время как акции Amazon растут на 2,4%.

Инвесторы также следят за ситуацией со стимулированием экономики США. Администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать с партиями в конгрессе пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов.

"Новый месяц по-прежнему благоприятствует акциям, которые избавились от отчаяния конца января и продемонстрировали впечатляющий отскок от минимумов прошлой недели", — считает аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp), которого цитирует агентство Франс Пресс.