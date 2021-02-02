МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает рост против доллара и евро, отыгрывая обновление рынком нефти максимумов за год — выше 58 долларов за баррель нефти марки Brent.

Рост "развивающихся валют", мировых фондовых индексов добавляет поддержки курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.43 мск падал на 40 копеек, до 75,75 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 91,07 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта во вторник вечером усилила рост против основных резервных валют, отыгрывая позитивный внешний фон и в первую очередь — уверенный рост рынка нефти, обновляющего максимумы за год.

В частности, стоимость барреля сорта Brent растет на 2,6% до 57,8 доллара и уже поднималась во вторник до 58,05 доллара — максимума с февраля прошлого года. Оптимизм трейдеров по нефтяному рынку сохраняется. Ожидания по договоренностям ОПЕК+ благоприятно влияют на перспективы предложения, а некоторый спад напряженности с коронавирусом — на прогнозы по спросу.

В январе страны ОПЕК+ согласовали новые договоренности по добыче в феврале и марте. Саудовская Аравия обязалась в эти месяцы сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Развивающиеся валюты" и западные фондовые индексы также уверенно растут в цене, добавляя оптимизма рублевым "быкам". При этом инвесторы держат в уме новости по пакету экономической помощи в США.

Президент США Джо Байден не договорился с группой сенаторов, которые предложили урезать готовящийся пакет поддержки экономики. В то же время, Байден не будет возражать против принятия пакета поддержки голосами одних демократов, у которых большинство в обеих палатах конгресса. Группа республиканцев предложила снизить запланированные ассигнования с 1,9 триллиона долларов до 600 миллиардов долларов. Администрация продолжает стоять на своем и говорит, что почти 2-триллионные траты оправданы сложившейся ситуацией в экономике.

В итоге, доллар и евро падают на 0,6-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,35 тысячи за баррель сорта Brent — на максимумах за несколько лет. Это демонстрирует отставание рубля в росте от нефти.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта укреплялась на фоне восстановления глобального риск-аппетита инвесторов, чему в свою очередь во многом способствовало планомерное замедление динамики выявления новых случаев заражения коронавирусом в мире, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Сдерживали укрепление рубля сохраняющиеся геополитические риски, а также локальная слабость спроса на ОФЗ. Завтра, по нашему мнению, восстановительный импульс в рисковых активах может получить продолжение. Ожидаем курс доллара в пределах 75-76,5 рубля", — добавил он.

Рубль возвращает часть позиций, утраченных за минувшую неделю, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Рубль все еще ниже своих средних значений за последние месяцы. А с учетом роста цены на нефть можно ожидать, что доллар способен уйти ниже планки 74 рублей уже в ближайшую неделю. При менее оптимистичном для рубля сценарии доллар в ближайшие дни закрепится в диапазоне 74,5-75 рубля, евро войдет в коридор 89,5-90 рублей", — оценил он.