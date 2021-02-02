МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль немного замедлил укрепление к доллару и евро после решения суда по Алексею Навальному, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.36 мск вторника снижался на 30 копеек — до 75,85 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 91,15 рубля.

До информации о том, что суд отменил Навальному условный срок и заменил его на 3,5 года реального в колонии, рубль прибавлял к доллару порядка 40 копеек, к евро – около 70 копеек.

Ранее суд отправил Алексея Навального в колонию на 3,5 года