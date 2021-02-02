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Рубль немного замедлил рост после решения суда по Навальному
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Рубль немного замедлил укрепление к доллару и евро после решения суда по Алексею Навальному, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" к 20.36 мск... ПРАЙМ, 02.02.2021
алексей навальный, курс рубля, новости, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль немного замедлил укрепление к доллару и евро после решения суда по Алексею Навальному, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 20.36 мск вторника снижался на 30 копеек — до 75,85 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 91,15 рубля.
До информации о том, что суд отменил Навальному условный срок и заменил его на 3,5 года реального в колонии, рубль прибавлял к доллару порядка 40 копеек, к евро – около 70 копеек.
Ранее суд отправил Алексея Навального в колонию на 3,5 года