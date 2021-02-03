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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210203/832962900.html
Российский рынок акций упал, проигнорировав дорогую нефть
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Российский рынок акций упал в среду, игнорируя обновление рынком нефти максимумов за год. Неуверенная динамика западных фондовых площадок поддержала давление на стоимость... ПРАЙМ, 03.02.2021
российский рынок акций, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в среду, игнорируя обновление рынком нефти максимумов за год. Неуверенная динамика западных фондовых площадок поддержала давление на стоимость российских активов.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды снизился на 0,50%, до 3343,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1387,00 пункта.
Рынок нефти вечером прибавляет 1,7%, до 58,76 доллара за баррель сорта Brent, обновляя максимумы за год.
Большинство западных фондовых индексов меняются разнонаправленно в пределах 0,2%.