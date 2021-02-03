МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в среду, игнорируя обновление рынком нефти максимумов за год. Неуверенная динамика западных фондовых площадок поддержала давление на стоимость российских активов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды снизился на 0,50%, до 3343,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1387,00 пункта.

Рынок нефти вечером прибавляет 1,7%, до 58,76 доллара за баррель сорта Brent, обновляя максимумы за год.

Большинство западных фондовых индексов меняются разнонаправленно в пределах 0,2%.