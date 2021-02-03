МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным фондовым индексам, игнорируя дорожавшую до максимумов за год нефть.

Неуверенная динамика мировых фондовых индексов и ослабление спроса на государственные долговые инструменты РФ создавали давление на российские акции.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов среды снизился на 0,50%, до 3343,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1387,00 пункта.

НЕСМОТРЯ НА ДОРОГУЮ НЕФТЬ

Российский фондовый рынок в среду снизился по основным биржевым индексам.

Сохранение политических рисков и неуверенная динамика мировых фондовых площадок поддерживала давление на стоимость российских акций. Так, большинство западных фондовых индексов меняются вечером разнонаправленно в пределах 0,2%.

Инвесторы отыгрывают макроэкономическую и корпоративную итоговую статистику. Кроме того, они ожидают новости о пакете помощи экономике США.

Давление на российский фондовый рынок оказывает падение спроса на рублевые долговые инструменты. Минфин РФ в начавшемся году не может из-за упавшего спроса размещать такие объемы ОФЗ, как это было осенью прошлого года (на несколько сот миллиардов рублей за день).

Минфин России разместил в среду на двух состоявшихся аукционах ОФЗ лишь почти на 20 миллиардов рублей, предоставив инвесторам существенную премию. Один аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.

Между тем, стоимость барреля сорта Brent продолжила обновлять максимумы за год и росла вечером на 1,8%, до 58,83 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке. Ранее в среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 1 миллион баррелей, до 475,7 миллиона баррелей за минувшую неделю.

В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Полюса" (-2,5%), ТМК (-1,7%), Petropavlovsk (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%). Выросли низколиквидные акции "Селигдара" (+6,2%), бумаги "Распадской" (+3,1%), "Норникеля" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Роснефти" (+1,5%).

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в среду преимущественно сохранялся оптимизм, который для отечественных площадок, однако, не смог перевесить геополитический фактор, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"На российские активы оказывает давление санкционная угроза… Впрочем, до конкретных ограничительных шагов западных стран российские акции и валюта в случае поддержки внешнего фона могут продолжать попытки роста или консолидации. Индекс Мосбиржи, несмотря на зарубежный оптимизм, консолидировался в середине краткосрочного диапазона 3270-3400, не находя сил для развития восходящего движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3300-3400 пунктов", — оценила она.

Попытка отскока вверх от локальных минимумов, предпринятая российским рынком на этой неделе, в среду не смогла получить развития, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Более того, индекс Мосбиржи вновь отступил в диапазон 3300-3350 пунктов. В дальнейшем снижение рынка может возобновиться на ухудшении внешней конъюнктуры, что уже до конца недели может привести к уходу индекса Мосбиржи ниже 3300 пунктов", — оценил он.