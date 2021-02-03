МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером уверенно растет против доллара и евро, отыгрывая обновление рынком нефти второй день подряд максимумов за год – выше 58 долларов за баррель.

Слабый спрос на ОФЗ, размещаемые Минфином РФ, не мешает росту российской валюты, поскольку отчасти компенсируется снижением объема покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.31 мск снижался на 32 копейки, до 75,90 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 91,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в среду уверенно растет против основных резервных валют, продолжая отыгрывать внешний позитив.

В частности, стоимость барреля сорта Brent растет сейчас на 1,1%, до 58,4 доллара, и уже поднималась в среду до 58,91 доллара – очередного максимума с февраля прошлого года.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке. Ранее в среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 1 миллион баррелей, до 475,7 миллиона баррелей за минувшую неделю.

Внутренним фактором поддержки рубля выступает ожидаемое сокращение в феврале-марте объема покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Объем покупки валюты Минфином в период с 5 февраля по 4 марта 2021 года составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей, сообщило ведомство. В январе министерство впервые с марта прошлого года вернулось к покупке валюты — в период с 15 января по 4 февраля на эти цели запланировано направить 106,3 миллиарда рублей (по 7,1 миллиарда рублей в день).

Таким образом, покупки валюты должны сократиться в 2,3 раза, а ежедневные – почти втрое.

При этом игроки российского валютного рынка не обращают внимания на падение спроса на рублевые долговые инструменты. Минфин РФ в начавшемся году не может из-за этого размещать такие объемы ОФЗ, как это было осенью прошлого года (на несколько сот миллиардов рублей за аукционный день).

Минфин России разместил в среду на двух состоявшихся аукционах ОФЗ лишь почти на 20 миллиардов рублей, предоставив инвесторам существенную премию. Один аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,4 тысячи за баррель сорта Brent – на максимумах за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывает нефть, причем потенциал укрепления при текущих котировках сырья остается достаточно сильным, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Сдерживающим фактором выступают внутриполитические события и реакция на них со стороны западных стран. В четверг можем увидеть консолидацию курса в нижней части диапазонов 75,5-76 рублей за доллар и 91-91,5 рубля за евро", — добавил он.

Доллар четыре сессии провел в районе 76 рублей, а попытки более уверенного восстановления, предпринимаемые российской валютой на фоне улучшения внешней конъюнктуры, так ни к чему и не привели, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Это говорит в пользу низкой вероятности отступления доллара ниже 75 рублей. Более того, в случае перехода рынка энергоносителей в коррекцию и ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, включая "развивающиеся валюты", доллар может достаточно быстро подняться к верхней границе диапазона 75-77,5 рубля. В сложившихся обстоятельствах не исключаем попыток выхода вверх из данного коридора", — добавил он.