МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг коррекционно снижаются после нескольких дней активного роста, свидетельствуют данные торговых площадок.

Работа биржи, архивное фото

Европейские биржи закрылись разнонаправленно

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,02% — до 3481,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,8%, до 2337,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,65% — до 28821,25 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,75% — до 3074,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,85%, до 6766,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,92%, до 28384 пунктов.

В четверг на биржах Азии наблюдается коррекционное снижение. Так, индексы Гонконга, Южной Кореи, Австралии и Японии активно росли на протяжении трех торговых сессий подряд, китайские индексы – на протяжении двух дней. Инвесторы региона следили за динамикой на американских биржах, а также с оптимизмом оценивали перспективы мировой экономики в 2021 году.

"По мере того, как ралли на рынке США пошло на убыль, можно увидеть, что рынки Азии предоставлены самим себе в течение сессии четверга и, похожи, инвесторы могут фиксировать некоторые из недавних достижений", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).

Участники торгов внимательно наблюдают за развертыванием вакцинации в мире. В регионе, кроме Китая, масштабная вакцинация еще не началась, страны ожидают одобрения и поставки вакцины. Задержки с началом прививания населения могут вызывать беспокойства у трейдеров.