МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся ростом на дорогой нефти

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,41%, до 6,38 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,11%, до 175,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,36%, до 74,68 доллара, "Газпрома" — на 1,27%, до 5,74 доллара, "Газпром нефти" — на 2,63%, до 21,45 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 2,54%, до 33,86 доллара, "Северстали" — на 0,95%, до 16,92 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,07%, до 27,94 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,79%, до 0,94 доллара, Сбербанка — на 3,11%, до 14,24 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,94%, до 42,05 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,47%, до 9 долларов, "Магнита" — на 1,2%, до 15,12 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 2,31%, до 3,32 доллара.