МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром умеренно поднимается после снижения ранее, инвесторы оценивают перспективы возможного некоторого всплеска спроса в ближайшие дни за счёт дальнейшего его спада перед наступлением длинных каникул в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,15%, до 3,5558 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Чем грозит России резкое подорожание нефти

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,25%, до 7823 долларов, алюминия — поднялась на 1,01%, до 1993,5 доллара, цинка — выросла на 0,46%, до 2627 долларов за тонну. На медь Comex подешевела на 0,35%, что было связано с ростом курса доллара. При дорогом долларе медь становится менее доступной при ее покупке в другой валюте.

Инвесторы продолжают ожидать наступления в Китае длинных выходных, связанных с празднованием Нового года по лунному календарю. Китай — крупнейший потребитель меди в мире, поэтому его спрос заметно отражается на котировках металла.