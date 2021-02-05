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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210205/832976441.html
Курс доллара упал уже ниже 75 рублей
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Курс рубля продолжает укрепляться, вслед за нефтяными котировками: доллар опустился ниже 75 рублей, впервые с 27 января, евро закрепился ниже 90 рублей, следует из данных... ПРАЙМ, 05.02.2021
евро, курсы валют, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает укрепляться, вслед за нефтяными котировками: доллар опустился ниже 75 рублей, впервые с 27 января, евро закрепился ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.06 мск пятницы снижается на 56 копеек, до 74,95 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 89,76 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,56%, до 59,33 доллара за баррель.