МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает укрепляться, вслед за нефтяными котировками: доллар опустился ниже 75 рублей, впервые с 27 января, евро закрепился ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.06 мск пятницы снижается на 56 копеек, до 74,95 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 89,76 рубля. Эксперт объяснила, почему беременные не дождутся новых пособий

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,56%, до 59,33 доллара за баррель.