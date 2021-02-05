МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут, поддерживаемые общерыночным оптимизмом в отношении развития экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.39 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 6510, пункта, французский CAC 40 — на 0,76%, до 5650,97 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 14062,85 пункта.
Всю неделю на рынке преобладают рисковые настроения. Участники торгов с оптимизмом отмечают перспективы развития экономики в 2021 году. Аналитики прогнозируют, что кризис, вызванный мерами властей в связи с коронавирусом, завершится во второй половине этого года, в том числе за счёт развертывания вакцинации.
Инвесторы также отыгрывают корпоративную отчетность. Так, Raiffeisen Bank International (RBI) опубликовал предварительные результаты, согласно которым консолидированная прибыль холдинга снизилась на 35% в прошлом году, до 804 миллионов долларов. А чистый процентный доход по итогам года ожидается на уровне 3,241 миллиарда долларов, что на 5% меньше показателя годичной давности. Такие показатели расценили как относительно неплохие, и акции банка на лондонской бирже растут в цене на 0,3%.
При этом индекс DAX растёт незначительно — в связи с макростатистикой: объем производственных заказов в Германии на декабрь снизился на 1,9% после роста на 2,7% месяцем ранее.
"Производственные заказы Германии упали в декабре, что свидетельствует о том, что более строгие ограничения вместе с продолжающимся карантином в других странах еврозоны все же оказали негативное влияние на промышленный сектор", — сказал газете Wall Street Journal экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski).
https://1prime.ru/Financial_market/20210205/832976897.html