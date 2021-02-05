МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу растут, поддерживаемые общерыночным оптимизмом в отношении развития экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.39 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 6510, пункта, французский CAC 40 — на 0,76%, до 5650,97 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 14062,85 пункта.

Всю неделю на рынке преобладают рисковые настроения. Участники торгов с оптимизмом отмечают перспективы развития экономики в 2021 году. Аналитики прогнозируют, что кризис, вызванный мерами властей в связи с коронавирусом, завершится во второй половине этого года, в том числе за счёт развертывания вакцинации. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

Инвесторы также отыгрывают корпоративную отчетность. Так, Raiffeisen Bank International (RBI) опубликовал предварительные результаты, согласно которым консолидированная прибыль холдинга снизилась на 35% в прошлом году, до 804 миллионов долларов. А чистый процентный доход по итогам года ожидается на уровне 3,241 миллиарда долларов, что на 5% меньше показателя годичной давности. Такие показатели расценили как относительно неплохие, и акции банка на лондонской бирже растут в цене на 0,3%.

При этом индекс DAX растёт незначительно — в связи с макростатистикой: объем производственных заказов в Германии на декабрь снизился на 1,9% после роста на 2,7% месяцем ранее.

"Производственные заказы Германии упали в декабре, что свидетельствует о том, что более строгие ограничения вместе с продолжающимся карантином в других странах еврозоны все же оказали негативное влияние на промышленный сектор", — сказал газете Wall Street Journal экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski).