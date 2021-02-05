МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" теряют 1,2% на новости о решении суда взыскать 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, следует из данных торгов.

К 13.23 мск акции "Норникеля" снижались на 1,18% — до 25 462 рублей и уже падали на 1,81% — до 25 300 рублей. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,64%. Суд взыскал с "Норникеля" 146 миллиардов рублей из-за аварии в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение взыскать АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов. До этой новости акции компании снижались на 0,06%.