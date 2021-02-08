МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднимаются, кроме южнокорейского KOSPI, рекордный рост рынков США поддерживает торги в регионе, как и ожидания поддержки экономики на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок. Биржевые индексы США выросли на оптимизме по поддержке экономики

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,06%, до 3533,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,3%, до 2362,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,46%, до 29423,25 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,32%, до 3110,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — рос на 0,67%, до 6886,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,77%, до 29288 пунктов. Индекс Nikkei 225 при этом обновил рекорд 1990 года и поднялся выше 29 тысяч пунктов.

Основные фондовые рынки США в пятницу закрылись ростом, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 достигли новых рекордных значений.

Ситуация вокруг пандемии коронавируса и вакцинации в мире продолжает оставаться одним из основных факторов для рынка. Статистика по заражениям в Китае продолжает улучшаться — за последние сутки в стране было выявлено 14 случаев коронавируса и 16 бессимптомных носителей, неделей ранее показатели составляли 42 и 16, месяц назад — 53 и 58 соответственно. На бирже Токио отмечен рекордный за 30 лет скачок индекса Nikkei за день

Ряд стран продолжает программу вакцинации от коронавируса. Инвесторы надеются, что это позволит взять пандемию под контроль, а также поддержать восстановление экономики после масштабного локдауна в прошлом году. Надежды на новый пакет стимулирования экономики США также поддерживают среди трейдеров склонность к риску.

Сдерживают индекс KOSPI новости компаний. Ранее СМИ сообщили, что американская компания Apple и южнокорейские автопроизводители Kia и Hyundai недавно приостановили обсуждение по поводу производства электромобиля. В ходе торгов акции Hyundai Motor дешевеют на 4,8%, Kia Motors — на 13,1%.