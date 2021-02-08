МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник опускается после роста в предыдущий день торгов, инвесторы продолжают ожидать наступление длинных каникул в Китае, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото и серебро колеблются на укреплении доллара

По состоянию на 8.46 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,27%, до 3,6288 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В пятницу индикатор вырос на 2%.

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,14%, до 7912,5 доллара, алюминия — на 1,1%, до 2015,5 доллара, цинка — на 1,47%, до 2665,5 доллара за тонну.

Главным образом рост стоимости меди ранее был связан с ожиданиями по стимулированию экономики США и восстановлению мировой экономики. Инвесторы ожидали, что это будет способствовать укреплению спроса на медь.

Рынки вместе с этим продолжают ожидать наступление длинных каникул в Китае, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Традиционно празднование Нового года в КНР по лунному календарю связано с пиком туризма. Трейдеры строят прогнозы по поводу того, как это отразится на ситуации с пандемией коронавируса в стране, а следовательно и на спросе на медь.