МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь) 1,878 трлн йен 1,166 трлн йен (факт)
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 0,9% 0,3%
19:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РУСАЛ — операционные результаты за 4кв2020/2020    
  RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 4кв2020/2020    