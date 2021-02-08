2021-02-08T09:22:20+03:00
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2021-02-08T09:22:20+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210208/832989434.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 февраля
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Ожидаемые в понедельник, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50
JPY
Япония — Баланс счета... ПРАЙМ, 08.02.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь)
|1,878 трлн йен
|1,166 трлн йен (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|0,9%
|0,3%
|19:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|РУСАЛ — операционные результаты за 4кв2020/2020
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|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 4кв2020/2020
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