МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно прибавил по основным индексам прежде всего на росте нефтяных котировок и при укреплении рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,57%, до 3445,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1462,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.45 мск снижается на 27 копеек, до 74,38 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 89,55 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 1,24%, до 60,3 доллара за баррель.

"Подавляющее большинство торговых площадок сегодня растет. США открылись приростом до 0,7%, обновляя исторически рекорды в основных индексах. В Европе подъем доходит до 1%. Азия сегодня показывала до +2%. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging markets на новом абсолютном пике за всю историю торгов", — отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки группы "Мать и дитя", одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, выросли в цене на 4,99% после публикации позитивных операционных данных за прошлый год.

Акции "М.Видео" (+9,61%) растут за день до объявления операционных результатов за 2020 год, также компания планирует провести День стратегии во вторник, обращает внимание Емельянов.

"Участники рынка полны позитива по этому поводу, возможно, отдельные игроки владеют большей информацией, чем рынок в целом. Локально бумаги выглядят дорогими, и тем не менее во вторник мы можем увидеть повторный скачок вверх. Ближайшая психологическая цель по бумаге – 850 рублей", — указывает он.

"Русал" (+3,43%) в понедельник представил операционные результаты за четвертый квартал, которые показали сохранение производства алюминия на уровне годовой давности, а также продажи в объеме 1 миллиона тонн уже второй квартал подряд, отметила Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Также в лидерах роста сегодня оказались Ozon (+7,53%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,91%), обыкновенные акции ТГК-2 (+5,91%), акции "Распадской" (+3,14%), бумаги "Татнефти" (префы подорожали на 2,98%, обыкновенные акции – на 2,73%)

В лидерах снижения – бумаги "Русснефти" (-2,79%), акции "Фосагро" (1,05%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,98%), "Полюса" (-0,93%), МТС (-0,86%), Petropavlovsk (-0,52%).

ПРОГНОЗЫ

Не исключено, что во вторник ралли по индексу Мосбиржи продолжится, но уже благодаря слабости рубля, полагает Емельянов. Преобладающий же сценарий – консолидация в нижней части коридора 3430-3460 пунктов, прогнозирует он.

Во вторник стоит ожидать отход ниже 1450 пунктов по индексу РТС – прежде чем растущая динамика снова возобладает, добавляет аналитик.

"Завтра консенсус рыночных настроений может оставаться умеренно позитивным. Из важной макростатистики вторника выделим сведения за декабрь – в Германии сальдо торгового баланса, в США – число открытых вакансий на рынке труда JOLTS. EIA, как ожидается, представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник – 3380-3480 пунктов", — в свою очередь указывает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".