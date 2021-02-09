2021-02-09T10:07:34+03:00
2021-02-09T10:07:34+03:00
2021-02-09T10:07:34+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210209/832999897.html
Индекс Мосбиржи растет в начале торгов
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс Мосбиржи в начале тогов растет на 0,5%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 29 копеек, до 74,01 рубля, евро — на 17 копеек, до 89,41,... ПРАЙМ, 09.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83240/29/832402996.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83240/29/832402996.jpg
https://1prime.ru/images/83240/29/832402995.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83240/29/832402995.jpg
https://1prime.ru/images/83240/29/832402994.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83240/29/832402994.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале тогов растет на 0,5%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 29 копеек, до 74,01 рубля, евро — на 17 копеек, до 89,41, следует из данных биржи.