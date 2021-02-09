МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале тогов растет на 0,5%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 29 копеек, до 74,01 рубля, евро — на 17 копеек, до 89,41, следует из данных биржи.