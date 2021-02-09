МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару во вторник вечером несколько замедлил темпы роста после достижения максимума с 1 февраля, при этом в целом американская валюта выглядит слабой в ожидании принятия почти 2-триллионной программы госвливаний в экономику США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск курс евро к доллару растёт до 1,2098 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2048 доллара. Ранее в ходе торгов евро достигал максимума с 1 февраля в 2,116 доллара.

Курс доллара к иене опускается до 104,53 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,38%, до 90,59 пункта.

Давление на доллар оказывают ожидания стимулированию экономики США. В пятницу палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

Подобная программа в числе прочего может вызвать всплеск инфляции, что негативно для курса доллара.

Для евро же сегодня стала позитивом макростатистика. Экспорт из Германии в декабре вырос на 0,1% по сравнению с показателем ноября, импорт снизился на 0,1%.

Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение экспорта в месячном выражении на 1%, импорта — на 1,1%.

В то же время аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что в ближайшее время евро, вероятно, может перестать расти к доллару — этому уже не будут способствовать ни большие суммы стимулирования американской экономики, ни решения Федрезерва о сохранении низких процентных ставок.