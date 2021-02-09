МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы во вторник закрылись преимущественно ростом, немецкий DAX при этом коррекционно снизился, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, до 6531,56 пункта, французский CAC 40 — на 0,1% до 5691,54 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 0,34%, до 14011,8 пункта.

Росту на европейских рынках способствовал наблюдающийся на протяжении нескольких дней спрос на рисковые активы. Оптимизм инвесторов был вызван положительными прогнозами по развитию мировой экономики на фоне развертывания вакцинации от коронавируса.

"Волатильность на рынке низкая, поскольку важных макроэкономических новостей не так много, чтобы вызвать движение в ту или иную сторону", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden). Он также отмечает, что ожидания пакета стимулирования экономики США, которые также способствовали усилению рисковых настроений на рынке, несколько потеряли свое значение.

Участники торгов также оценивали статистику по Германии. Так, экспорт страны в декабре вырос на 0,1% по сравнению с показателем ноября, импорт снизился на 0,1%. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение экспорта в месячном выражении на 1%, импорта — на 1,1%.

В то же время положительные данные по экономике Германии не смогли сдержать коррекцию немецкого индекса — DAX снизился после достижения в понедельник рекордного значения.