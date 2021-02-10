МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, уже четвертую торговую сессию подряд на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,35%, или на 6,45 доллара, до 1843,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,14%, до 27,36 доллара за унцию.

Ослабление курса доллара продолжает поддерживать рост цен на золото. Инвесторы продолжают ждать принятия пакета мер стимулирования экономики США объемом в 1,9 триллиона долларов.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по инфляции в США. Потребительские цены в стране в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%.