МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером стабилен против доллара и снижается к евро, отыгрывая его укрепление на форексе выше 1,21 доллара, следует из данных Московской биржи.

Уход рынка нефти в легкий минус оказывает давление на российскую валюту вечером.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.41 мск снижался на 1 копейку, до 73,88 рубля, курс евро рос на 13 копеек, до 89,65 рубля, следует из данных Мосбиржи.

РУБЛЬ ИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Российская валюта в середине недели колеблется без единой динамики, переходя от роста к снижению. На такую динамику накладывается укрепление европейской валюты на форексе выше уровня 1,21 доллара.

Участники торгов на форексе ослаблением доллара отыгрывают американские макроэкономические данные. Потребительские цены в США в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%. При этом аналитики ожидали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,5%, в месячном — на уровне 0,3%.

При этом стоимость барреля сорта Brent в среду вечером растеряла рост, в рамках которого она обновила максимум с января 2020 года на уровне 61,61 доллара. Рынок скорректировался на данных минэнерго США о падении на прошлой неделе запасов сырой нефти в США на 6,645 миллиона баррелей, до 469,014 миллиона. Мировые фондовые индексы также снижаются в рамках коррекции, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

В итоге, доллар почти не меняется к рублю, а евро прибавляет 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,5 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

На внешних рынках инвесторы взяли паузу перед окончательным распределением стимулов на 1,9 триллиона долларов в США и сигналами со стороны ФРС, считает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В пятницу пройдет заседание ЦБ РФ, рынок склоняется к тому, что регулятор оставит ключевую ставку (сейчас 4,25% — ред.) без изменений. Мы также считаем, что Банк России не будет менять уровень ключевой ставки. Рубль скорее будет склонен к укреплению в обозримой перспективе на фоне роста аппетита к сырьевым валютам. До конца текущей недели доллар будет колебаться в диапазоне 72-75 рублей", — оценил перспективы он.

На ближайшей торговой сессии стоит ожидать роста доллара и евро на 40 и 50 копеек, соответственно, оценивает ситуацию Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".