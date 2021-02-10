МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду упал второй день подряд по основным фондовым индексам, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых площадок.

Неуверенная динамика рынка нефти около максимума за год и попытки коррекции добавляли давления на стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,79%, до 3399,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1448,31 пункта.

ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в среду снизился по основным биржевым индексам второй день подряд. Вечернее ухудшение конъюнктуры западных фондовых площадок оказало негативное влияние на динамику стоимости российских акций.

Западные фондовые индексы вечером теряют в пределах 0,4%. Инвесторы оценивают макроэкономические данные. В частности, потребительские цены в США в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%.

При этом аналитики ожидали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,5%, в месячном — на уровне 0,3%.

При этом стоимость барреля сорта Brent в среду не демонстрировала единой динамики. После обновления максимума с января прошлого года на отметке 61,61 доллара она попыталась скорректироваться вниз на данных Минэнерго США о падении на прошлой неделе запасов сырой нефти в США на 6,645 миллиона баррелей, до 469,014 миллиона.

Кроме того, инвесторы в российские акции опасаются наращивать длинные позиции по ним (в расчет на рост) перед завтрашним решением и комментариями ЦБ РФ по ключевой ставке. Ужесточение риторики регулятора может оказать давление на котировки.

В лидерах снижения цены на российской площадке оказались акции ПИКа (-3,6%), "Новатэка" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,4%), "Магнита" (-2,3%), "Лукойла" (-2,1%), "Газпрома" (-2,1%). Выросли ADS Ozon (+2,6%), акции "М.Видео" (+4,1%), бумаги "Яндекса" (+3,2%), "Детского мира" (+1,3%).

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов российский рынок предпринял попытку возобновления роста, однако ухудшение внешней конъюнктуры привело к активизации продаж и продолжению негативной динамики, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате индекс Мосбиржи отступил к нижней границе диапазона 3400-3500 пунктов. На наш взгляд, при текущих ценах на нефть, у рынка есть потенциал для подъема и возвращения к историческим максимумам. Однако рост геополитических рисков может сдержать покупки в российских бумагах", — добавил он.

Потенциал краткосрочного роста у российского фондового рынка сохраняется, но нисходящее давление могла бы создать фиксация прибыли по перекупленным нефтяным фьючерсам, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Шансы на развитие краткосрочного повышения индекса Мосбиржи и РТС, соответственно к 3500 и 1500 пунктам сохраняются. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3375-3500 пунктов", — оценила она.